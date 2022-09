Ligue des Nations : L'Italie bat la Hongrie et finit première de son groupe

par Romain Strozza (iDalgo)

Dans cette finale pour la première place pour la première du groupe 3 dans cette Ligue des nations, l'Italie a battu la Hongrie à l'extérieur 2-0 ce lundi et prend donc la tête du classement lors de cette dernière journée. Grâce à cette victoire, l'Italie se qualifie pour le Final Four en compagnie des Pays-Bas et de la Croatie et en attendant de savoir qui de l'Espagne ou du Portugal prendra la dernière place libre. Les Hongrois avaient besoin d'un nul pour garder leur première position mais Raspadori a douché les espoirs de la Hongrie en marquant après 30 minutes de jeu. Les Hongrois ont beaucoup tenté pour revenir mais c'est finalement Dimarco qui a doublé la mise après la pause et valider la victoire de l'Italie.