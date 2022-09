Ligue des Nations : L'Equipe de France se rassure face à l'Autriche

par Lilian Moy (iDalgo)

Pour l'avant-dernière journée de la Ligue des Nations, L'Equipe de France s'est imposée 2-0 devant son public face à l'Autriche. Après une première mi-temps plutôt pauvre, le jeu s'est emballé dans le second acte avec l'ouverture du score de Kylian Mbappé après un raid solitaire (56'). Dix minutes plus tard, c'est Olivier Giroud qui va faire le break de la tête sur un centre d'Antoine Griezmann. L'attaquant milanais a inscrit son 49e but en Bleu. Cette victoire permet aux hommes de Didier Deschamps de revenir à la troisième place de leur groupe et d'éviter ainsi la relégation. Prochain match dimanche face au Danemark à l'extérieur.