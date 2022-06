Ligue des Nations : L'Allemagne surclasse l'Italie

par Mickael Pinta (iDalgo)

Tenue en échec lors des trois premières journée, l'Allemagne a écrasé l'Italie lors de la 4e journée de la Ligue des Nations (5-2). Face à une Squada Azzurra qui avait beaucoup de blessés et aligné beaucoup de jeunes, les Allemands ont confisqué le ballon et ont ouvert le score grâce à Joshua Kimmich. Ilkay Gündogan faisait le break sur penalty avant la pause. En seconde période, Thomas Müller et Timo Werner, d'un doublé, s'en allaient enfoncer l'Italie. Les hommes de Roberto Mancini ont sauvé l'honneur grâce à Gnonto et Bastoni. La Mannschaft prend la deuxième place du groupe 3 et se trouve à un point de la surprise hongroise qui a écrasée l'Angleterre à Wembley (0-4).