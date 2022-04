Ligue des champions : Villarreal surprend le Bayern

par Adrien Corbel (iDalgo)

Après avoir éliminé la Juventus en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Villarreal a continué sur sa lancée ce mercredi soir en s'imposant 1-0 sur sa pelouse contre le Bayern Munich en quart de finale aller. Les Espagnols ont ouvert le score en tout début de match par l'intermédiaire de Arnaut Danjuma (8') et n'ont ensuite plus été rejoints. Ils pensaient même avoir doublé la mise grâce à un centre-tir de Francis Coquelin qui a surpris Manuel Neuer, mais le milieu français a finalement été signalé hors-jeu. Les Bavarois mettent ainsi fin à une série de 30 matches en marquant au moins un but dans la plus grande des compétitions européennes et seront dans l'obligation de réagir mardi prochain en quart de finale retour.