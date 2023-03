Ligue des Champions : Un choc Manchester City - Bayern Munich, le Real Madrid retrouve Chelsea

par Lucas Fontaine (iDalgo) Très attendu après la fin des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le tirage au sort a rendu son verdict... La plus belle affiche des quarts de finale opposera Manchester City au Bayern Munich. Le Real Madrid, tenant du titre et vainqueur de Liverpool, aura fort à faire face à Chelsea. Les rencontres aller auront lieu les 11 et 12 avril. Les matches retour seront, eux, prévus une semaine plus tard, les 18 et 19 avril. L'AC Milan défiera Naples et l'Inter Milan affrontera le Benfica Lisbonne, surprise de cette édition 2022-2023. Le tirage au sort des demi-finales a également eu lieu, le vainqueur du derby italien affrontera le gagnant de l'Inter Milan - Benfica tandis qu'un choc aura lieu entre les vainqueurs des deux affiches les plus prestigieuses. Le tirage au sort de la Ligue Europa a réservé deux gros chocs. Manchester United, tombeur du Betis, affrontera l'autre équipe de Séville tandis que la Juventus se frottera au Sporting Portugal, qui a éliminé Arsenal jeudi. En cas de qualification, ces deux géants européens s'affronteront en demi-finale. Le Feyenoord Rotterdam défiera quant à lui l'AS Roma tandis que le Bayer Leverkusen sera opposé à l'Union Saint-Gilloise.