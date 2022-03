Ligue des Champions : Un choc Chelsea-Real Madrid en quarts de finale

par Léo De Garrigues (iDalgo)

Deux jours après les qualifications de Chelsea et Villarreal, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions a été effectué depuis le siège de l'UEFA à Nyon. Tombeur du Paris Saint-Germain en huitièmes, le Real Madrid sera opposé à Chelsea pour une place dans le dernier carré. Le vainqueur de cette confrontation retrouvera celui du duel entre Manchester City et l'Atlético Madrid. En cas de qualification des deux clubs anglais, le remake de la finale de la dernière édition sera disputé dès les demies. De l'autre côté du tableau, le Bayern Munich a hérité de Villarreal, surprenant vainqueur de la Juventus en huitièmes. Liverpool affrontera le Benfica Lisbonne. Les matchs aller auront lieu les 5 et 6 avril et les matchs retour le 12 et 13 avril.