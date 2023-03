Ligue des Champions : Un Bayern au rendez-vous élimine un Paris impuissant

par Edouard Guala (iDalgo) Ce ne sera encore pas pour cette année. Obligés de rattraper le but de retard encaissé à l'aller, les partenaires de Kylian Mbappé n'ont pas réalisé l'exploit en allant s'inclinant en Allemagne. Pourtant, les Franciliens ont eu une belle opportunité en première mi-temps par l'intermédiaire de Vitinha. Le Bayern en profite et ne manque pas le coche au retour des vestiaires avec un but d'Eric Choupo-Moting (1-0, 61'). Le PSG laisse des espaces et se fait punir une seconde fois en toute fin de rencontre par l'intermédiaire de Serge Gnabry (2-0, 89'). Paris n'y arrive toujours pas et devra se contenter du championnat.