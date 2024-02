Ligue des Champions : Tout reste possible entre le PSV et Dortmund

par Mylene Dufour (iDalgo) Ni le PSV Eindhoven ni le Borussia Dortmund n'ont réussi à sortir gagnant de leur 1/8e de finale aller de Ligue de Champions, avec un but chacun. Pourtant, les hommes d'Edin Terzic ont bien commencé. Dès la 24e minute, Donyell Malen s'est offert son premier but dans la compétition cette saison avec une superbe frappe dans la lucarne gauche de Walter Benitez. Mais le BVB n'a pas su tirer profit de son avantage au score. En début de seconde mi-temps, Malik Tillman est accroché par Mats Hummels à l'entrée de la surface, donnant lieu à un penalty. Le capitaine Luuk de Jong s'en est chargé, et a ainsi pu ramener ses partenaires à égalité. Le match retour se jouera le 13 mars prochain, sans Nico Schlotterbeck, suspendu en raison de ses cartons jaunes en Ligue des champions.