Ligue des Champions : Séville et Lens se neutralisent

par Dorian Madala (iDalgo) Le FC Séville et le RC Lens n'ont pas réussi à se départager ce soir pour leur match d'ouverture de Ligue des Champions. Menés dès la 9e minute, les coéquipiers d'Elye Wahi ont réussi à réagir à la 24e par l'intermédiaire d'Angelo Fulgini, qui inscrit là son premier but de la saison. Une réalisation qui finira très certainement dans le top de la soirée. Le numéro 11 a réussi à placer un coup franc magistral dans la lucarne droite de Marko Dmitrovic. Ce match nul n'est pas un mauvais résultat pour les Lensois qui restaient sur trois défaites consécutives en championnat. Les hommes de Franck Haise tenteront de retrouver le goût de la victoire en Ligue 1 ce week-end face à Toulouse.