Ligue des Champions : Porto arrache la victoire face à Arsenal !

par Mylene Dufour (iDalgo) Il aura fallu attendre la 94e minute pour voir le 1/8e de finale aller de Ligue des champions entre Porto et Arsenal se décanter. Après son action sur le poteau en première période, Galeno trouve finalement le chemin des filets en toute fin de match avec une frappe de loin dans la lucarne opposée de David Raya. L'ailier gauche brésilien marque ainsi le seul but de la rencontre et offre la victoire au club portugais. Les Gunners ont pourtant eu de multiples coups de pieds arrêtés (10 corners et 3 coups francs près de la surface) mais aucun n'a mené à une franche occasion. Aucun tir cadré pour les hommes de Mikel Arteta, qui devront faire mieux à domicile lors du match retour le 12 mars prochain.