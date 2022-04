Ligue des Champions : Porté par Anfield, Liverpool était trop fort pour Benfica

par Emile Brehant (iDalgo)

Après un match aller à Lisbonne où les Reds ont été dominés mais ont su l'emporter (1-3), Liverpool retrouvait Benfica dans son antre, ce mercredi soir. L'enjeu : une place en demi-finale de Ligue des Champions face à Villarreal, héroïque hier contre le Bayern Munich. Dans l'effervescence d'Anfield, à la hauteur de l'événement, les hommes de Klopp ont d'abord ouvert le score par Konaté (21'), avant de se faire égaliser par le but de Ramos (31'). Après la pause, "Bobby" Firmino a fait le show, s'offrant un doublé (55', 65') en dix minutes. À ce stade, le SLB aurait pu abdiquer, mais les Lisboètes ont sauvé l'honneur, en plus d'assurer le spectacle, en égalisant grâce aux buts de Yaremchuk (73') et de l'inévitable Darwin Nunez (82'). Score final 3-3 et un beau spectacle offert par les 2 formations. Liverpool était trop fort et rencontrera Villarreal en demi-finale.