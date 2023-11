Ligue des Champions : Paris rechute à Milan

Ligue des Champions : Paris rechute à Milan













par Matthieu Cointe (iDalgo) Tout est relancé dans le groupe F. Le Paris Saint-Germain s'est incliné sur la pelouse de l'AC Milan lors de la quatrième journée de la phase de groupes de Ligue des champions mardi soir (2-1). Les hommes de Luis Enrique avaient pourtant mis les bons ingrédients dans l'entame du match avec l'ouverture du score de Milan Skriniar sur corner (9e). Quelques minutes plus tard, Rafael Leao s'est fendu d'un sublime retourné acrobatique pour remettre les deux équipes sur un pied d'égalité (12e). Moins fringants en seconde période, les Parisiens se sont fait surprendre par un but de la tête d'Olivier Giroud (50e). Le PSG perd la tête du groupe F et compte toujours 6 points, avec une longueur d'avance sur son adversaire du soir et un point de retard sur Dortmund, leader. Kylian Mbappé et ses coéquipiers accueilleront Newcastle le 28 novembre prochain.