Ligue des Champions : Nouveau match nul entre le PSG et Benfica

par Lilian Moy (iDalgo)

Après le match nul 1-1 la semaine dernière au Portugal, le Paris Saint-Germain et Benfica se sont séparés sur le même score ce mardi au Parc des Princes. Kylian Mbappé avait ouvert le score sur pénalty juste avant la mi-temps pour donner l'avantage au club de la capitale (39'). C'est sur un autre pénalty après une faute de Marco Verratti dans la surface que Benfica égalisera par l'intermédiaire de Joao Mario à l'heure de jeu (62'). Comme au match aller, les deux équipes n'ont pas pu se départager même si Kylian Mbappé a marqué un but hors-jeu en toute fin de match. Au classement, les deux équipes sont à égalité parfaite avec huit points et quasiment qualifiées pour les huitièmes de finale.