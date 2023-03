Ligue des Champions : Naples domine Francfort et rejoint les quarts

par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Napoli envoie un message à l'Europe. Mercredi soir, le club italien s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après sa victoire nette face à l'Eintracht Francfort dans son huitième de finale retour (3-0). À domicile, les hommes de Luciano Spalletti ont attendu la toute fin de la première période pour ouvrir le score grâce à un but de Victor Osimhen (45+2'). L'attaquant nigérian a doublé la mise sur une offrande de Giovanni Di Lorenzo en début de deuxième acte (53'), avant que Piotr Zielinski ne vienne clore le suspense sur penalty (64'). Avec sa victoire à l'aller (2-0), Naples se qualifie pour les quarts de finale de C1 pour la première fois de son histoire.