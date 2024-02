Ligue des Champions : Naples accroche Barcelone !

Ligue des Champions : Naples accroche Barcelone !













par Gary Cohen (iDalgo) Dans un match âpre, Naples a tenu tête au FC Barcelone, ce mercredi soir, pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Si les Catalans se sont créés les principales occasions en première période (7 tirs, 3 cadrés), il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir l'ouverture du score de Robert Lewandowski, d'une frappe sèche à ras de terre. Jusque là très peu inspirés en attaque, avec zéro tir tenté lors des 45 premières minutes, les Napolitains s'en sont remis à leur superstar Victor Osimhen (75e) pour égaliser et conserver leurs chances de qualification. Le ticket pour les quarts de finale se jouera à Barcelone, le mardi 12 mars prochain (21 heures).