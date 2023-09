Ligue des Champions : Milan déjà accroché

Ligue des Champions : Milan déjà accroché













par Léo De Garrigues (iDalgo) La Ligue des Champions, édition 2023-2024, c'est parti ! Et deux matchs ouvraient le bal à 18h45. D'abord le choc entre l'AC Milan et Newcastle, deux adversaires du Paris Saint-Germain dans le groupe F, n'a pas eu de vainqueur (0-0) malgré la domination du club italien. Nick Pope a tout repoussé et permis aux Magpies de prendre un point précieux à l'extérieur. Dans l'autre rencontre, cette fois dans le groupe G, Leipzig a fait respecter la logique en s'imposant sur la pelouse des Young Boys (1-3). Si l'équipe suisse n'a pas démérité dans le jeu, elle était tout simplement moins forte que le club allemand, vainqueur grâce à des buts de Mohamed Simakan, Xaver Schlager et Benjamin Sesko. Meschack Elia avait égalisé pour Berne.