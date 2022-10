Ligue des champions : Marseille lance enfin sa saison européenne

par Romain Strozza (iDalgo)

Les Marseillais se sont fait peur dans les premières minutes du match mais ils ont fini par remporter cette affiche contre le Sporting Lisbonne dans un stade Vélodrome vide ce mardi lors de la troisième journée de la Ligue des champions (4-1). Menés dès la première minute avec un but signé Trincao pour les Portugais, les Marseillais ont profité de 20 minutes catastrophiques du gardien adverse, Antonio Adan, qui a donné deux buts à l'OM avant de se faire exclure. Sur un dégagement, il s'est fait contrer par Alexis Sanchez pour l'égalisation avant d'être mal positionné sur une tête d'Amine Harit pour le second but. Enfin il s'est fait surprendre sur un rebond en touchant le ballon de la main en dehors de la surface et a récolté un carton rouge logique. Les Marseillais n'ont rien lâché pour confirmer leur victoire en ajoutant deux buts par Balerdi et Mbemba. Match retour dès la semaine prochaine à Lisbonne.