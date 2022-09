Ligue des Champions : Marseille échoue à Tottenham

par Romain Strozza (iDalgo)

Pour sa rentrée européenne, l'Olympique de Marseille est tombé sur plus fort que lui mercredi à Tottenham et s'incline pour son retour en ligue des champions (2-0). Les Marseillais n'ont pas démérité et ont offert une première de qualité en faisant jeu égal avec le club anglais. Après la mi-temps, Chancel Mbemba a été rapidement exclu pour l'OM, changeant la physionomie de cette rencontre. En infériorité numérique, les Marseillais se sont repliés devant leur surface, repoussant toutes les occasions des Londoniens jusqu'à l'ouverture du score de Richarlison Ivan Perisic dans le dernier quart d'heure. Un but qui a forcé l'OM à sortir un peu plus avant d'encaisser un second but une nouvelle fois par Richarlison. Prochaine rencontre européenne pour les Marseillais dès mardi à domicile contre Francfort.