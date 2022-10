Ligue des Champions : Marseille confirme

par Romain Strozza (iDalgo)

Deuxième victoire consécutive pour l'Olympique de Marseille ce mercredi sur la pelouse du Sporting Portugal (2-0) en Ligue des champions. Les Marseillais ont profité d'un carton rouge d'Esgaio dès la 18e minute et une faute dans la surface pour ouvrir le score par Guendouzi. Dix minutes plus tard, c'est Sanchez qui a alourdi le score sur une offrande d'Harit dans la surface. Après la pause, les Portugais ont bien tenté de se porter vers l'avant mais l'OM a été impérial en défense et les joueurs du Sporting ont perdu leurs nerfs. Pedro Goncalves a également pris un carton rouge pour deux jaunes en moins d'une minute laissant ses coéquipiers à neuf. Marseille a ensuite déroulé et se relance pour la qualification dans ce groupe ultra-serré.