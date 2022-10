Ligue des Champions : Marseille chute à Francfort

par Romain Strozza (iDalgo)

L'embellie européenne de l'Olympique de Marseille n'aura pas duré longtemps avec une troisième défaite en cinq journées ce mercredi sur la pelouse de Francfort (2-1). Kamada a ouvert le score dès la troisième minute pour les Allemands avant que Guendouzi n'égalise 20 minutes plus tard. Une égalisation qui a redonné de l'énergie à Francfort qui a repris l'avantage dans la foulée sur une réalisation de Kolo Muani. Les Allemands ont ensuite bien défendu en seconde période pour repousser tous les assauts adverses. Un revers qui place Marseille à la dernière place de son groupe avec six points mais rien n'est encore joué car le leader et prochain adversaire Tottenham n'est qu'à deux points alors que Francfort et le Sporting comptent tous les deux sept points. La victoire lors de la réception du club anglais est donc impérative pour l'OM.