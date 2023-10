Ligue des Champions : Manchester City s'en sort, pas de vainqueur entre l'AC Milan et Dortmund

par Matthieu Cointe (iDalgo) Manchester City prend la tête du groupe G. Les hommes de Pep Guardiola sont venus à bout du RB Leipzig pour le deuxième match de la phase de poules de Ligue des champions mercredi soir (3-1). Les Allemands a cru tenir le nul jusqu'au bout avec l'égalisation de Loïs Openda (48e) qui faisait suite à l'ouverture du score de Phil Foden (25e), mais les Skyblues ont fait la différence en fin de match grâce à Julian Alvarez (84e) et Jérémy Doku (90+2e). De leur côté, Dortmund et le Milan AC se sont quittés sur un score nul et vierge au Signal Iduna Park (0-0) et laissent la tête du groupe F à Newcastle. La Lazio a arraché la victoire sur la pelouse du Celtic (2-1), tandis que les Young Boys n'ont pas réussi à l'emporter à Belgrade (2-2).