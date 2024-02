Ligue des Champions : Manchester City prend une grosse option sur la qualification

par Emilien Schoenher (iDalgo) Manchester City s'est imposé sur la pelouse de Copenhague (3-1) en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Kevin de Bruyne a parfaitement lancé les siens en ouvrant la marque dès la 10e minute de jeu. Magnus Mattsson va égaliser pour les Danois peu après la demi-heure de jeu (34'), avant que De Bruyne ne se montre une nouvelle fois décisif. Le Belge est cette fois-ci à la passe pour Bernardo Silva (45+1'). Le maître à jouer des Cityzens va récidiver en toute fin de match en étant à nouveau passeur, pour Phil Foden (90+2'). Ce succès avec deux buts d'avance permet à Manchester City d'aborder sereinement le match retour à domicile et d'avoir d'ores et déjà un pied en quart de finale de Ligue des champions.