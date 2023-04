Ligue des Champions : Manchester City étouffe le Bayern et met un pied en demi-finale

Ligue des Champions : Manchester City étouffe le Bayern et met un pied en demi-finale













par Matthieu Cointe (iDalgo) L'addition est salée pour le Bayern. Mardi soir, le club allemand s'est lourdement incliné dans son quart de finale aller de la Ligue des champions face à Manchester City (3-0). À l'Etihad Stadium, les hommes de Pep Guardiola ont dominé ce choc européen. Rodri a débloqué la rencontre d'une superbe frappe lointaine dans le premier acte (27') pour permettre à son équipe de prendre l'avantage. En seconde période, Erling Haaland a d'abord été passeur décisif pour un coup de casque de Bernardo Silva (70') avant de marquer à son tour quelques minutes plus tard (76'). Ce large succès permet aux Mancuniens d'aborder le match retour sereinement. La revanche se tiendra le 19 avril prochain à l'Allianz Arena.