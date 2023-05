Ligue des Champions : Manchester City écrase le Real Madrid et rejoint l'Inter Milan en finale

Ligue des Champions : Manchester City écrase le Real Madrid et rejoint l'Inter Milan en finale













par Lucas Fontaine (iDalgo) Les Mancuniens ont surclassé les Madrilènes dans ce match retour des demi-finales de Ligue des champions (4-0). Les locaux ont démarré tambour battant la partie en monopolisant le cuir. Haaland est servi deux fois dans l'axe et place ses têtes mais le Norvégien bute à chaque fois sur Courtois, auteur de deux parades de classe mondiale. Les Skyblues vont finalement être récompensés de leurs efforts. Le Portugais Silva ajuste Courtois d'une frappe à mi-hauteur pour ouvrir le score. Les Merengue réagissent et Kroos déclenche un tir puissant mais ce dernier vient s'écraser sur la barre transversale d'Ederson. Dans la foulée, Silva est à l'affût sur ce tir de Gündogan renvoyé par le portier belge et place sa tête pour s'offrir un doublé. Au retour des vestiaires, un but de Militao contre son camp et une réalisation d'Álvarez viennent parachever le festival offensif des Citizens. Les hommes de Pep Guardiola éliminent ainsi les champions d'Europe en titre et retrouvent la finale de la Ligue des champions, deux ans après celle perdue face à Chelsea. Manchester City aura pour objectif de décrocher sa première coupe aux grandes oreilles le 10 juin prochain à Istanbul face à l'Inter Milan.