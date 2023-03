Ligue des Champions : Manchester City atomise Leipzig !

Ligue des Champions : Manchester City atomise Leipzig !













par Antonin Gizolme (iDalgo) Jeu, set et match Manchester City. Tenus en échec (1-1) lors du match aller, les Citizens ont fait voler en éclat le RB Leipzig (7-0) au retour, grâce à un Erling Haaland historique avec un quintuplé ! Si Gundogan (49e) et De Bruyne (92e) ont trouvé la faille, le Norvégien a d'abord fait la différence sur un, généreux, pénalty (22e) avant de doubler la mise, opportuniste en reprenant une frappe sur la barre de De Bruyne (23e). L'ancien de Dortmund a ensuite marquer à trois nouvelles reprises en étant à la réception de seconds ballons sur corner. Avec cette performance, Haaland devient seulement le troisième joueur à inscrire un quintuplé en Ligue des Champions après Luiz Adriano avec le Shakhtar Donetsk et Léo Messi avec Barcelone. Manchester City rejoint donc les quarts de finale pour la sixième édition de suite.