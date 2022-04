Ligue des Champions : Manchester City accroché par l'Atletico de Madrid mais qualifié

par Adrien Corbel (iDalgo)

Opposé à l'Atletico de Madrid ce mercredi soir en quart de finale retour de la Ligue des champions, Manchester City a été tenu en échec 0-0 mais s'est qualifié grâce à sa victoire 1-0 du match aller. Après une première période plutôt dominée par les Citizens au Wanda Metropolitano, les Colchoneros se sont montrés un petit peu plus dangereux dans le second acte. A 5 minutes de la fin du match, ils se sont même créés plusieurs grosses occasions, mais ni Matheus Cunha (87'), ni Luis Suarez (89'), ni Yannick Carrasco (90+4'), ni Angel Correa (90+9') ne sont parvenus à trouver le cadre. Les esprits se sont échauffés à l'entrée dans le temps additionnel et Felipe a été exclu pour un second carton jaune (90+1'). Grâce à ce match nul à l'extérieur, Manchester City élimine donc l'Atletico de Madrid et retrouvera un autre club de Madrid, le Real, en demi-finale.