Ligue des Champions : Man United prend la porte, Copenhague en huitièmes

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Pas d'exploit pour les Mancuniens ! À Old Trafford, Manchester United s'est incliné face au Bayern Munich (0-1), mettant ainsi fin à sa campagne européenne. Dans une partie peu animée où United n'a cadré qu'une fois, c'est Kingsley Coman qui a finalement délivré les Bavarois à la 70e minute sur un service d'Harry Kane. Une victoire pour les hommes d'Eik ten Hag n'aurait finalement rien changé pour eux puisque Copenhague a remporté son duel pour la qualification face à Galatasaray (1-0). Malgré une première mi-temps nettement dominée dans le jeu, les Stambouliotes n'ont pas réussi à se montrer dangereux et ce sont finalement les Danois qui se sont illustrés grâce à un but de Lukas Lerager (58') pour s'offrir un avantage confortable face aux offensives turques en fin de match. Avec ce succès, Copenhague (8 pts) prend la seconde place derrière le Bayern (16 pts) et devant Galatasaray (5 pts).