Ligue des Champions : L’Inter Milan en finale !

par Edouard Guala (iDalgo) 13 ans après, l'Inter Milan retrouve la finale de la Ligue des Champions. Dominateurs, les Nerazurri ont validé leur ticket pour la finale de la Ligue des Champions en gagnant 1 à 0 contre l'AC Milan lors du match retour. Lautaro Martinez a inscrit l'unique but de la rencontre en seconde période, validant la domination des Interistes (1-0, 74'). L'AC Milan n'aura jamais pesé durant la double-confrontation. Mike Maignan a une nouvelle fois repoussé l'échéance avec de multiples parades, en vain. Les protégés de Simone Inzaghi se sont imposés 3-0 sur l'ensemble des deux confrontations. L'Inter affrontera le Real Madrid ou Manchester City en finale.