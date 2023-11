Ligue des Champions : Lens s'incline face au PSV

par Matthieu Cointe (iDalgo) Une semaine à oublier pour le football français en Ligue des champions. Le lendemain de la défaite du Paris Saint-Germain à Milan, le RC Lens est tombé à son tour sur la pelouse du PSV Eindhoven (1-0). Malmenés en début de rencontre, les Sang et Or ont encaissé un but de Luuk de Jong dès la 12e minute de jeu. En fin de partie, la formation de Franck Haise aurait pu égaliser avec un poteau touché par Morgan Guilavogui. L'attaquant lensois a été exclu quelques minutes plus tard en récoltant un second carton jaune. Le pensionnaire de Ligue 1 concède son premier revers dans cette édition de Ligue des champions et chute à la troisième place, derrière Arsenal et son adversaire du soir.