Ligue des Champions : Lens renverse Arsenal !

par Léo De Garrigues (iDalgo) Ça va chichoter toute la nuit à Lens ! Opposé à Arsenal, le club nordiste a réussi l'exploit de dominer Arsenal (2-1) lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, devant un public en feu. Auteurs d'un début de match réussi, les hommes de Franck Haise ont été glacés par la première occasion des Gunners, concrétisée par Gabriel Jesus. Mais il en fallait plus pour décontenancer les Lensois, qui ont égalisé à la 25e minute, par Adrien Thomasson, auteur d'une volée délicieuse après un amour de passe d'Elye Wahi. L'ancien montpelliérain a ensuite joué les héros en seconde période en marquant à la réception d'un centre de Przemyslaw Frankowski. Lens a ensuite tenu jusqu'au bout pour glaner 3 points. Les Nordistes prennent les commandes du groupe B avec 4 points, soit un de plus qu'Arsenal, 2 de plus que Séville, et 3 de plus que le PSV.