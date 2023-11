Ligue des Champions : Le Shakhtar fait tomber le FC Barcelone

Ligue des Champions : Le Shakhtar fait tomber le FC Barcelone













par Mattys Bernard (iDalgo) Quelle surprise ! Pourtant invaincus dans la compétition après les trois premières journées, les Blaugranas se sont inclinés sur la pelouse du Shakhtar (1-0). Battue il y a deux semaines au Camp Nou (2-1), l'équipe ukrainienne a pris sa revanche. En manque de réalisme, les Barcelonais n'ont réussi qu'un seul tir cadré dans tout le match, contre quatre pour leur adversaire. C'est Danylo Sikan qui a inscrit le seul but de la partie, de la tête (40e). Vainqueur de l'Antwerp lors de la deuxième journée, le Shakhtar signe sa deuxième victoire et revient provisoirement à égalité avec le FC Porto, qui affronte l'équipe belge ce soir. Malgré la défaite, les Catalans conservent leur position de leader avec 9 points.