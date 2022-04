Ligue des Champions : Le Real se qualifie au bout de la nuit grâce à Benzema face à Chelsea

par Adrien Corbel (iDalgo)

Après sa victoire 3-1 à Stamford Bridge en quart de finale aller de la Ligue des champions mercredi dernier, le Real Madrid s'est fait peur ce mardi soir au match retour (défaite 3-2 ap). C'est en effet Chelsea qui a été virtuellement qualifié pour les demi-finales pendant 5 minutes après le but de Timo Werner (75'). Les joueurs de Thomas Tuchel menaient alors 3-0 au Bernabeu grâce à deux premiers buts de Mason Mount (15') et Antonio Rüdiger (51'). L'égalisation sur l'ensemble de la rencontre est finalement venue de Rodrygo (80') avant que l'inévitable Karim Benzema n'offre la qualification à son équipe en prolongations (96'). C'est donc le Real Madrid qui retrouvera au prochain tour le vainqueur du quart de finale entre l'Atletico de Madrid et Manchester City.