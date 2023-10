Ligue des Champions : Le Real Madrid vient à bout de Naples, Manchester United s'incline

par Matthieu Cointe (iDalgo) Un scénario fou. Le Real Madrid a battu le Napoli lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions mardi soir au stade Diego Armando Maradona (3-2). Menés au score après un but de Leo Ostigard (19e), les Merengue sont ensuite passés devant grâce à Vinicius (27e) et Jude Bellingham (34e). L'égalisation sur penalty de Piotr Zielinski (54e) n'aura pas permis aux Italiens d'accrocher le nul, avec un CSC du malheureux Alex Meret en fin de match (78e). De son côté, Manchester United s'est fait surprendre par Galatasaray (3-2). Dans les autres résultats de la soirée, le Bayern a renversé Copenhague (2-1), et l'Inter a vaincu Benfica (1-0). Le PSV et le FC Séville se sont quittés sur un nul.