Ligue des Champions : Le Real Madrid se qualifie de justesse, polémiques à la clé

par Emilien Schoenher (iDalgo) Le Real Madrid a obtenu son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions en faisant match nul (1-1) sur sa pelouse face à Leipzig, après avoir gagné 1-0 en Allemagne au match aller. Les Madrilènes se sont fait peur, mais assurent le strict minimum. Dans une rencontre très serrée, Vinicius Junior ouvre le score peu après l'heure de jeu (65'), avant que Willi Orban n'égalise trois minutes plus tard (68'). À partir de ce moment-là, Leipzig domine et se procure de nombreuses occasions dangereuses, sans parvenir toutefois à trouver la faille. Dani Olmo va même voir sa tentative de lob s'échouer sur la barre transversale dans le temps additionnel. Cruelle élimination pour les Allemands qui auront des regrets au vu de la rencontre.