Ligue des Champions : Le Real Madrid renverse Liverpool et prend une option pour les quarts

par Matthieu Cointe (iDalgo) Quel match ! Mardi soir à Anfield, le Real Madrid a battu Liverpool en huitième de finale aller de Ligue des champions au terme d'une rencontre spectaculaire avec sept buts inscrits (5-2). Rapidement menés 2 à 0 après des réalisations de Darwin Nunez (4') et Mohamed Salah (14'), les hommes de Carlo Ancelotti se sont réveillés grâce à un doublé de Vinicius (21', 36'). En seconde période, Karim Benzema et ses coéquipiers ont sorti les griffes et Eder Militao a d'abord permis à son équipe de passer devant sur coup de pied arrêté (47'), avant que l'attaquant français ne vienne s'offrir un doublé à son tour (55', 67'). Avec ce large succès, le club de la capitale espagnole prend une option pour les quarts de finale de la compétition. Le match retour se tiendra le 15 mars prochain au Santiago Bernabeu.