Ligue des Champions : Le Real Madrid prend une option sur la qualification contre Chelsea

par Lucas Fontaine (iDalgo) Le Real Madrid avance serein. Jamais inquiété par Chelsea (2-0), mercredi au Santiago Bernabeu, il s'est ouvert un peu plus les portes du dernier carré de la Ligue des champions. Un peu plus, oui, parce qu'on comprend mieux pourquoi ce Real Madrid partait avec une longueur d'avance sur ce Chelsea-là. Il a maîtrisé les éléments d'un bout à l'autre de la soirée. Dans son pressing, dans sa qualité technique, dans sa rapidité d'exécution, dans ses mouvements collectifs. Les Madrilènes ne sont pas tenants du titre pour rien. Mais encore une fois, au-delà de la force collective qui se dégage, Karim Benzema est sorti du lot. Opportuniste suite à une déviation de Kepa, le Français a ouvert le score et matérialisé encore un peu plus son aura dans les grands rendez-vous européens. C'est simple, le Ballon d'Or 2022 a inscrit son 14e but lors des neuf dernières rencontres à élimination directe et le 90e de sa carrière en Ligue des champions. Un cap que seuls trois joueurs avaient atteint avant lui : Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Robert Lewandowski. Ce succès met les Merengues un peu plus au chaud avant le match retour à Stamford Bridge, dans une semaine.