Ligue des Champions : Le Real bat Liverpool et se qualifie

Ligue des Champions : Le Real bat Liverpool et se qualifie













par Antonin Gizolme (iDalgo) Le Real en patron. En position plus que favorable après leur victoire (5-2) à Anfield, les Madrilènes ont fini le travail en battant Liverpool (1-0) au Bernabeu grâce à un but de Karim Benzema. Le retard semblait impossible à rattraper pour les Reds, mais la remontada miraculeuse en 2019 face au Barça laissait planer l'espoir. Pour réitérer pareil exploit, il aurait fallu que Nunez trompe Courtois d'entrée (5e) mais le Belge a remporté son face à face et le Real Madrid a mis la main sur le match en étouffant Liverpool. Dans son but, Alisson s'est employé, les montants l'ont sauvé et Valverde ou Benzema ont manqué de justesse de près (62e, 67e). Le tenant du titre n'aura pas vaciller longtemps, jamais même, et le ballon d'or 2022 a délivré la Maison Blanche en marquant dans le but vide, servi par Vinicius, après une action collective bien pensée (79e). Karim Benzema inscrit là son troisième but dans la compétition après son doublé à l'aller et valide le billet du Real pour les quarts de finale, sa onzième participation sur les treize dernières éditions.