Ligue des Champions : Le PSG tombe de haut à Newcastle

par Léo De Garrigues (iDalgo) Sombre soirée pour le Paris Saint-Germain. En confiance après son succès contre Dortmund, le Paris Saint-Germain a été douché par Newcastle (4-1) lors de son deuxième match de Ligue des Champions de la saison. Dans un St-James Park en ébullition, les Parisiens ont livré un match fade et ont été sanctionnés dès le quart d'heure de jeu par Miguel Almiron après une erreur de relance de Marquinhos. Puis Dan Burn a fait le break juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Sean Longstaff a salé l'addition. La réduction du score de Lucas Hernandez n'a pas changé grand chose et Fabian Schar a fait déborder le vase dans le temps additionnel avec un but autant improbable que magnifique. Paris se fait doubler par son adversaire du soir au classement.