Ligue des Champions : Le PSG réussit son entrée en matière face à Dortmund

par Matthieu Cointe (iDalgo) Première réussie pour Luis Enrique en Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain a battu Dortmund en ouverture de coupe d'Europe mardi soir au Parc des Princes (2-0). Dominateurs dans le premier acte, les coéquipiers d'Ousmane Dembélé ont attendu la deuxième mi-temps pour ouvrir le score, avec un penalty inscrit par l'inévitable Kylian Mbappé (49'). L'attaquant français compte déjà huit buts, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison. Dix minutes plus tard, Achraf Hakimi concrétisait un joli mouvement initié avec Vitinha pour faire le break (58'). Le PSG prend provisoirement la tête du groupe F avant le déplacement à Newcastle le 4 octobre prochain.