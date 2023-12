Ligue des Champions : Le PSG passe en huitièmes de finale !

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Le Paris Saint-Germain est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions ! En faisant match nul face au Borussia Dortmund (1-1), pour le compte de la 6e journée, les Parisiens prennent la seconde place du groupe F, devant le Milan AC qui s'est imposé à Newcastle (1-2). Pourtant, la soirée a failli tourner au fiasco lorsque Adeyemi a ouvert le score à la 51e minute. Mais cinq minutes plus tard, c'est le jeune Zaïre-Emery qui égalisait afin de permettre au club de la capitale de prendre un point crucial. Une réalisation qui lui permet de poursuivre l'aventure européenne au grand dam de Milan qui, malgré son succès et le même nombre de points que le PSG (8), échoue au niveau de la double confrontation (défaite 3-0 à l'aller, victoire 2-1 à l'extérieur). Pulisic et Chukwueze sont les buteurs milanais. Joeliton avait ouvert la marque pour les Magpies.