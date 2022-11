Ligue des Champions : Le PSG hérite du Bayern Munich, choc entre Liverpool et le Real Madrid

par Lucas Fontaine (iDalgo)

Deuxième de son groupe malgré un total de 14 points (Benfica l'a finalement devancé à la différence de buts inscrits à l'extérieur, une première dans l'histoire de la Ligue des champions), le PSG avait toutes les chances de tomber sur un gros en huitièmes de finale. Le tirage au sort, effectué ce lundi à Nyon, lui a réservé le Bayern Munich. Un adversaire que les Parisiens connaissent bien pour l'avoir affronté onze fois en Ligue des champions, notamment en finale de l'édition 2020, perdue (0-1) sur un but de Kingsley Coman. Le bilan est pour le moins équilibré : 5 succès pour les Bavarois, contre 6 pour les joueurs de la capitale, et 15 buts inscrits de chaque côté. La dernière opposition entre les deux équipes, en quarts de finale de l'édition 2020-21, avait tourné en faveur du PSG, qualifié grâce aux buts inscrits à l'extérieur (2-3 à Munich, 0-1 au Parc des Princes). Ce tirage au sort a également réservé un remake de la dernière finale de la Ligue des champions avec un choc entre Liverpool et le tenant du titre, le Real Madrid. Les matchs aller auront lieu les 14, 15, 21 et 22 février, les matches retour se dérouleront les 7, 8, 14 et 15 mars.