Ligue des Champions : Le PSG fonce en quart de finale après sa victoire contre la Real Sociedad

par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Paris Saint-Germain est en quart de finale de la Ligue des Champions ! Les hommes de Luis Enrique ont maîtrisé la Real Sociedad dans son huitième de finale retour à San Sebastian mardi soir (1-2). Dominateurs sur l'ensemble de la rencontre, les Parisiens ont pu compter sur une grosse performance de Kylian Mbappé. Pas perturbé par les polémiques, l'international français s'est offert un doublé de grande classe (15e, 56e) pour offrir la victoire à son équipe. En toute fin de match, la Real Sociedad a réduit l'écart grâce à Mikel Merino (89e). Vainqueur 2 à 0 au Parc des Princes au match aller, le PSG s'est rendu la tâche facile pour rejoindre le prochain tour de la LDC. Le tirage au sort des quarts de finale se déroulera le 15 mars.