Ligue des Champions : Le PSG flambe avec Mbappé et Messi

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Le PSG s'est défait de Bruges sans souci sur le score de 4-1 grâce à son duo Mbappé-Messi. Déjà qualifié et deuxième de son groupe de Ligue des Champions, le PSG est resté sérieux tout au long de la partie face à des Belges dépassés. L'attaquant français a inscrit un doublé dès les 10 premières du match (2' et 7'). Puis, toujours en première période, Lionel Messi a aggravé la marque et a permis aux Parisiens de se mettre à l'abri (38'). En seconde période, les hommes de Mauricio Pochettino, face à des Belges qui ont réduit le score par l'intermédiaire de Rits (68') mais les visiteurs sont définitivement éliminés de toutes compétions européennes avec le succès de Leipzig contre Manchester City. En fin de match, Messi conclut également avec un doublé sur le penalty (76'). Le PSG termine donc 2e de son groupe.