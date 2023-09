Ligue des Champions : Le PSG et Lens vont devoir batailler dur

Ligue des Champions : Le PSG et Lens vont devoir batailler dur













par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) Leurs chemins seront semés d'embuches ! Les Parisiens et les Lensois connaissent désormais leurs adversaires respectifs des phases de poules de cette nouvelle saison européenne. Le PSG n'a pas été épargné. Le club, qui a fait de la Ligue des Champions son objectif depuis son rachat par QSI, va devoir être au niveau pour sortir vivant du groupe F. Dortmund, le Milan AC et Newcastle se dresseront devant eux.

De son côté, le RC Lens offrira à son public de belles soirées. Séville, Arsenal et le PSV se rendront à Bollaert. Pour le champion en titre, le tirage a été clément. Manchester City retrouvera notamment Leipzig. Le Crvena Zvezda et les Young Boys complètent le groupe du club anglais.