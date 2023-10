Ligue des Champions : Le PSG domine l'AC Milan 3-0

par Mattys Bernard (iDalgo) Impérial, le Paris Saint-Germain s'est facilement imposé ce soir face à une équipe de Milan maladroite (3-0). Après leur échec cuisant face à Newcastle (4-1), les Parisiens se devaient de réagir à domicile. Emmené par un exceptionnel Zaïr Emery, auteur de deux passes décisives, le club de la capitale s'est très bien repris. Kylian Mbappé s'est une nouvelle fois illustré en ouvrant le score (32e), inscrivant son 10e but de la saison. Randal Kolo Muani (53e) et Lee Kang-In (89e) sont les autres buteurs de la soirée. Ce succès permet au PSG de reprendre la tête de son groupe avec 6 points. Battu par Dortmund (1-0), Newcastle redescend à la 3e place à égalité de points avec son rival du jour. Milan est bon dernier avec deux petits points.