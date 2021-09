Ligue des Champions : Le PSG bute sur Bruges pour la première du trio magique

par Adrien Verger (iDalgo)

Soirée difficile pour le Paris Saint-Germain sur la pelouse du Club Bruges pour la première journée de phase de poule de Ligue des Champions. Largement favoris de cette opposition, les joueurs de Mauricio Pochettino n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul 1-1. Un résultat que les Belges n'ont pas volé. Bien au contraire, même si elle n'a pas eu la possession, l'équipe entraînée par Philippe Clément a tiré (16 contre 9) mais surtout plus cadré (6-4) que son adversaire du jour. Après l'ouverture du score par l'intermédiaire de l'Espagnol Herrera à la 15e, Bruges n'a jamais paru démobilisé et a réagi moins d'un quart d'heure plus tard grâce à Hans Vanaken (27e). La deuxième mi-temps, pauvre en occasions, a été globalement équilibrée. A noter la sortie sur blessure de Kylian Mbappé à la 51e minute de jeu. Au classement, Paris est deuxième grâce à son but à l'extérieur, à égalité de points avec les trois autres équipes du groupe. Il faudra encore attendre pour voir le trio MNM (Messi - Neymar - Mbappé) produire des étincelles.