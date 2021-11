Ligue des Champions : le PSG battu mais qualifié !

par Léo De Garrigues (iDalgo)

Pendant 13 minutes, le Paris Saint-Germain a cru au hold-up sur la pelouse de Manchester City avant de se faire renverser (2-1) par une formation anglaise dominatrice. Les Parisiens ont souffert tout le match, peinant à se procurer des situations offensives franches et subissant les assauts mancuniens. Avec 16 tirs à 7 et une présence constante dans le camp parisien, les hommes de Pep Guardiola ont livré une prestation collective de haut vol. Mais ils ont été surpris par Kylian Mbappé à l'heure de jeu, à l'affût sur un centre dévié de Lionel Messi. 13 minutes plus tard, Raheem Sterling a égalisé en reprenant une remise aérienne de Kyle Walker. Puis, sur une action similaire, Gabriel Jesus a offert la victoire à City grâce à une passe subtile de Bernardo Silva. Au classement du groupe A, Manchester City a assuré la première place tandis que Paris sera forcément 2e en raison du succès de Leipzig à Bruges. La dernière journée de la phase de poule sera sans enjeu pour le PSG et Manchester City.