Ligue des Champions : Le PSG assure l'essentiel en battant la Real Sociedad 2-0

par Emilien Schoenher (iDalgo) Le Paris Saint-Germain recevait la Real Sociedad en 8e de finale aller de Ligue des champions au Parc des Princes. Malgré un match compliqué, les Parisiens ont fait le plus dur en s'imposant 2-0 face aux Basques. Après une première période disputée, Kylian Mbappé a trouvé la faille juste avant l'heure de jeu (58'). Sur un corner, l'attaquant est tout seul au second poteau et reprend le ballon juste devant le gardien adverse. Libérés, les hommes de Luis Enrique se lâchent un peu plus et Bradley Barcola alourdit la marque à la 72e minute. Le PSG se met en bonne position pour la qualification en quart de finale en gagnant 2-0. Le match retour à Anoeta se tiendra le 5 mars prochain à 21h.