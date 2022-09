Ligue des Champions : Le PSG assure l'essentiel contre le Maccabi Haïfa

par Lucas Fontaine (iDalgo)

Très vite dans cette rencontre, le PSG va se montrer dangereux avec Mbappé, après à peine 30 secondes de jeu, qui partait seul face au gardien, mais manquait son face-à-face. Et alors qu'on s'attendait à ce que le PSG déroule, le Maccabi Haïfa a commencé aussi à produire du jeu en profitant d'une attitude désinvolte des Parisiens. Et ce qui devait arriver arriva. Sur une merveille de centre de Dolev Haziza, c'est Tjaronn Chery qui ouvrait le score et surprenait une équipe parisienne très décevante (1-0, 24e) dans l'attitude. Sans idée, le PSG réussissait tout de même à égaliser grâce à une accélération de Mbappé qui profitait à Messi qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond (1-1, 36e). En seconde période, sur une contre-attaque éclaire emmenée par Messi, Kylian Mbappé délivrait les siens d'un plat du pied précis (2-1, 70e). De quoi sauver une prestation parisienne qui devrait faire beaucoup parler ces prochains jours. Neymar scellait le succès parisien en toute fin de match (3-1, 88e). Avec cette victoire, si le PSG ne rassure pas, il s'offre quand même la tête de son groupe et semble en bonne position pour se qualifier pour les huitièmes de finale.