Ligue des Champions : Le PSG affrontera la Real Sociedad en 8e de finale

par Mickael Pinta (iDalgo) Le Paris Saint-Germain affrontera la Real Sociedad en 8e de finale de la Ligue des champions. Les Basques, qui n'ont encaissé que deux buts dans la compétition, avaient terminé premier du groupe D, devant l'Inter Milan. Les Milanais seront opposés à l'Atlético de Madrid. Un tirage cher à Diego Simeone qui a évolué sous les couleurs nerazzurra entre 1997 et 1999. Le vainqueur sortant, Manchester City, a eu un tirage assez clément et devra se défaire de Copenhague qui dispute son premier 8e de finale de C1 depuis 2011. Absents de la phase à élimination directe ces deux dernières saisons, le Barça devra franchir l'obstacle napolitain. Le Real Madrid, vainqueur de la compétition à quatorze reprises, ira défier le RB Leipzig. Enfin, ces 8es de finale verront le retour de Peter Bosz à Dortmund. L'entraîneur du PSV Eindhoven avait entraîné le BVB en 2017. Les deux derniers 8es de finales verront Porto affronter Arsenal et la Lazio s'opposer au Bayern. La Ligue des champions reprendra le 13 février.